May geht im Brexit-Countdown in die Offensive

Britain's Prime Minister Theresa May speaks in the Parliament in London, Britain April 3, 2019, in this screen grab taken from video. Reuters TV via REUTERS

- von Alistair Smout und Gabriela Baczynska

London/Brüssel (Reuters) - Eine Woche vor Ablauf der Frist für einen harten Brexit geht Theresa May in die Offensive.

In einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk bat die britische Premierministerin am Freitag um eine Verlängerung für den Ausstieg bis zum 30. Juni. Sollten beide Seiten den Ausstiegsvertrag früher ratifizieren, sei auch ein sofortiger Austritt des Vereinigten Königreichs denkbar, heißt es in dem Schreiben weiter. Die EU-Kommission in Brüssel wollte den Antrag nicht kommentieren. Eine Sprecherin verwies auf den EU-Sondergipfel am nächsten Mittwoch, bei dem eine Entscheidung fallen werde. Tusk selbst legte laut Diplomaten eine Verschiebung des Brexits um maximal ein Jahr nahe.

May erklärte in ihrem Schreiben zudem die Bereitschaft der Regierung, das Land auf die Wahlen für das Europäische Parlament vom 23. bis 26. Mai vorzubereiten. Sollte Großbritannien dann noch EU-Mitglied sein, wäre eine Teilnahme Pflicht. Andernfalls wäre die Wahl insgesamt juristisch anfechtbar. In Berlin begrüßte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass die Regierung in London diese Tatsache nun anerkenne. Zur beantragten Verschiebung eines Austritts bis 30. Juni wollte sich Seibert nicht äußern. Aus dem französischen Präsidialamt verlautete, Grundlage einer Verlängerung sei ein Alternativplan der britischen Regierung zum weiteren Vorgehen. Finanzminister Bruno Le Maire sagte: “Wenn wir den Grund nicht kennen, warum Großbritannien eine Verlängerung haben will, können wir keine positive Antwort geben.”

Italiens Vize-Regierungschef Luigi di Maio sagte dagegen, Großbritannien solle die Zeit bekommen, die es für einen geordneten Austritt brauche. “Alle europäischen Staaten müssen einen Weg finden, um eine Erschütterung der europäischen und britischen Wirtschaft zu vermeiden”, sagte der Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung der Tageszeitung “Die Welt”. Die EU-Kommission warnte im Fall eines harten Brexit etwa auch vor schwerwiegenden Folgen für die Fischerei, weil die Flotten beider Seiten die jeweils anderen Gewässer verlassen müssten.

“ICH WÜRDE ES ‘FLEXTENSION’ NENNEN”

Nach Auskunft eines ranghohen EU-Vertreters tritt Tusk für eine Verlängerung des Brexit-Datums von bis zu einem Jahr ein. “Der einzige vernünftige Ausweg wäre eine lange, aber flexible Erweiterung”, sagte der Insider. “Ich würde es ‘Flextension’ nennen.” Die Verlängerung würde automatisch enden, sobald das Austrittsabkommen akzeptiert und vom britischen Parlament ratifiziert worden sei. “Und selbst wenn dies nicht möglich sein sollte, hätte Großbritannien immer noch genug Zeit, um seine Brexit-Strategie zu überdenken”, erläuterte der EU-Vertreter. Das französische Präsidialamt wies solche Gedanken allerdings brüsk als “ungeschickte” Kommentare eines EU-Beamten zurück.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder müssen einer Vereinbarung am nächsten Mittwoch einstimmig zustimmen. Wie die britische Regierung einen geregelten Austritt umsetzen will, ist allerdings völlig unklar. Das Unterhaus in London hat den von May mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag bereits drei Mal abgelehnt. Auch alternative Vorgehensweisen wie etwa ein zweites Referendum oder ein Verbleib Großbritanniens in der Zollunion lehnten die Abgeordneten mehrheitlich ab. Andererseits hat das Parlament mit deutlicher Mehrheit beschlossen, dass es keinen Austritt ohne ein Abkommen geben soll. Ein harter Brexit hätte vor allem für Großbritannien ungeahnte wirtschaftliche Folgen.

Bewegung in die festgefahrene Lage in London kam nun durch Mays Vorstoß, gemeinsam mit dem Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, nach einer Lösung zu suchen. Damit hat die konservative Premierministerin zwar Teile ihrer Tory-Partei brüskiert. Einer Einigung mit Corbyn wird aber gute Chancen eingeräumt, im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen. Allerdings sind bislang keine Fortschritte bekannt. Es gebe keine Frist für die Verhandlungen mit Labour, sagte Mays Sprecher. Die Verhandlungsteams beider Parteien würden auch am Freitag Gespräche führen.