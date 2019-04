Mays Suche nach Brexit-Lösung mit Labour geht weiter

Britain's Prime Minister Theresa May arrives at church, as Brexit turmoil continues, near High Wycombe, Britain April 7, 2019. REUTERS/Simon Dawson

London (Reuters) - Kurz vor dem EU-Sondergipfel sucht die britische Premierministerin Theresa May noch immer nach einer Brexit-Lösung.

Die Gespräche der Regierung mit der oppositionellen Labour-Partei für einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse würden auch am Montag fortgesetzt, sagte Kulturminister Jeremy Wright der BBC. “Wir brauchen diese Gespräche, um voranzukommen, und ich hoffe, dass sie zu einem vernünftigen Abschluss kommen.” Bislang haben die Treffen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn keinen Durchbruch gebracht. Um Corbyns Unterstützung zu gewinnen, könnte May laut BBC den Verbleib des Königreichs in einer Zollunion mit der EU anbieten. Gibt es bis Freitag keine Einigung über die von May bei der EU beantragte Verschiebung des Austrittstermins, droht ein harter Brexit mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zeigte sich aber zuversichtlich, dass dies noch vermieden werden kann. Er sei überzeugt, dass Großbritannien die EU am Freitag nicht ohne Abkommen verlassen werde, sagt Moscovici dem Sender Franceinfo. Das britische Parlament wolle ebenso wie die EU keinen No-Deal.

May hatte am Wochenende erklärt, ihre Partei stimme mit Labour in einigen Punkten überein. So wollten beide Arbeitsplätze erhalten und mit einem guten Abkommen aus der EU ausscheiden. Dies sei die Basis für einen Kompromiss, der eine Mehrheit im Parlament bekommen könne.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder treffen sich am Mittwoch. Sie wollen sich dabei auch mit Mays Bitte beschäftigen, das schon einmal vom 29. März auf den 12. April verschobene Austrittsdatum nun auf den 30. Juni zu legen.