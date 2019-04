Ringen um Brexit-Lösung - May in Berlin und Paris

British Prime Minister Theresa May arrives for a meeting with German Chancellor Angela Merkel, at the chancellery in Berlin, Germany, April 9, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

- von Robin Emmott und Paul Carrel

London/Berlin (Reuters) - Einen Tag vor dem entscheidenden EU-Gipfel zum Brexit bemüht sich die britische Premierministerin Theresa May fieberhaft, einen Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union ohne Vertrag noch abzuwenden.

Am Mittag traf May in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen, um die Möglichkeiten einer Lösung auszuloten. Am Abend wollte May in Paris mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beraten. In London setzten zugleich May-Vertraute die Verhandlungen mit der oppositionellen Labour-Partei fort. Am Mittwochabend entscheidet ein EU-Sondergipfel, ob den Briten noch einmal Aufschub gewährt wird oder ob es am Freitag zum gefürchteten harten Brexit kommt.

Merkel hat bereits durchblicken lassen, dass sie auf einen geordneten Brexit setzt. Frankreich ist ebenso grundsätzlich zu einer weiteren Fristverlängerung bereit. Allerdings müsse May aufzeigen, wie dann eine Verständigung zustande kommen könne, heißt es in Paris. May hat bei EU-Ratspräsident Donald Tusk beantragt, den Brexit auf den 30. Juni zu verschieben. Zugleich sagte sie zu, dass das Vereinigte Königreich die Vorbereitungen zur Europawahl Ende Mai einleiten werde. Dies wird in weiten Teilen der EU allerdings skeptisch gesehen. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder müssen am Mittwochabend einstimmig über das weitere Vorgehen entscheiden.

Das Onlineportal Buzzfeed berichtete unter Berufung auf europäische Diplomaten, Macron wolle eine Brexit-Aufschiebung höchstens bis zum Jahresende. Der französische Präsident sei zudem für Überprüfungen alle drei Monate. Damit solle sichergestellt werden, dass das Vereinigte Königreich die EU-Geschäfte nicht lahmlegen könne. Auch der irische Außenminister Simon Coveney zeigte sich offen für eine abermalige Verschiebung. Voraussetzung dafür sei aber ein präziser Plan der nächsten Schritte Mays, sagte Coveney in Luxemburg. Ähnlich äußerte sich der rumänische Minister für Europa-Angelegenheiten, George Ciamba, dessen Land zurzeit die rotierende EU-Präsidentschaft innehat.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte bei dem Treffen der Europaminister in Luxemburg: “Jede Verlängerung sollte einem Zweck dienen. Die Dauer sollte verhältnismäßig zum Ziel sein. Unser Ziel ist ein geordneter Ausstieg.”

“DAS AUSTRITTSABKOMMEN GILT”

Das britische Parlament hat den von May mit der EU verhandelten Austrittsvertrag bereits drei Mal abgelehnt. Umstritten ist der Deal auch bei Hardlinern in Mays Tory-Partei. Seit vergangener Woche versucht die Premierministerin nun, mit Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn eine Einigung zu finden, die im Parlament eine Mehrheit findet. Eine Möglichkeit wäre, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU verbleiben würde. Labour setzt darauf, eine Vereinbarung zu erreichen, die vor allem Arbeitsplätze und die Wirtschaft schützt, wie der finanzpolitische Sprecher John McDonnell betonte. Auch werde diskutiert, ob man sich mit einem Referendum erneut an das Volk wenden solle. Justizminister David Gauke äußerte sich positiv zum bisherigen Verlauf der Gespräche mit Labour. Die Treffen seien konstruktiv verlaufen.

Eine Einigung in London müsste dann allerdings von den EU-27 bestätigt werden. Führende EU-Politiker haben bislang jedoch ausgeschlossen, den Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren. Auch Merkel vertritt diese Linie. Die Parlamentsbeauftragte der britischen Regierung, Andrea Leadsom, hofft dennoch auf Unterstützung der Kanzlerin. Es wäre fantastisch, wenn Merkel zustimme, das Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren, sagte Leadsom. Einen BBC-Bericht, wonach Merkel dazu bereit sei und eine fünfjährige Backstop-Frist zur Regelung der irischen Grenze vorschlage, wurde in Berlin allerdings umgehend dementiert. “Die Meldungen entbehren jeglicher Grundlage”, sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters. “Das Austrittsabkommen gilt.”