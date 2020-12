Ifo - Großbritannien bei Brexit größerer Verlierer als EU

An electronic billboard displays a British government information message advising business to prepare for the Brexit, in London, Britain December 4, 2020. REUTERS/Toby Melville

Berlin (Reuters) - Der Brexit trifft Großbritannien laut einer Daten-Auswertung des Münchner Ifo-Instituts wirtschaftlich wesentlich härter als die EU.

“Beide Seiten verlieren beim Brexit, nur das Vereinigte Königreich eben deutlich mehr. Ein Handelsabkommen ab 1. Januar liegt im beiderseitigen Interesse”, sagte Ifo-Außenhandelsexpertin Lisandra Flach am Dienstag. Im Jahr 2019 wickelte Großbritannien den Angaben zufolge 50 Prozent seiner Importe und 47 Prozent seiner Exporte mit der EU ab. Damit ist die Europäische Union der größte Markt für die Briten. Für die EU hingegen ist Großbritannien im Handel weniger relevant: Im Jahr 2019 gingen nur 4 Prozent der Exporte dorthin und 6 Prozent kamen von der Insel.

“In allen europäischen Ländern sind nur wenige Güter in hohem Maße von Importen aus dem Vereinigten Königreich abhängig. Daher wird der Anstieg der Handelskosten durch den Brexit für die Unternehmen in den 27 EU-Ländern eine wesentlich geringere Auswirkung haben als für die Unternehmen auf der Insel zu erwarten ist”, sagte Flach.

Schon seit längerem haben sich die Brexit-Verhandler aus London und Brüssel in den Hauptstreitpunkten verhakt: die künftigen Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und einen Streitschlichtungsmechanismus im Falle von Verstößen gegen das geplante Abkommen. Sollte es in den nächsten Tagen nicht doch noch zu einer Einigung über die künftigen Beziehungen samt Freihandelsabkommen kommen, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit größeren Verwerfungen für die Wirtschaft. Großbritannien war Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der es noch EU-Regeln anwenden muss.