Britischer Außenminister fordert bei Brexit-Gesprächen Kreativität

London (Reuters) - Der britische Außenminister Boris Johnson hat bei den Brexit-Verhandlungen zu Kreativität aufgerufen.

Britain's Foreign Secretary Boris Johnson

Die Gespräche sollten sich auf die künftigen Handelsbeziehungen konzentrieren, sagte Johnson am Montag nach einer Rede in London. “Ich möchte unseren Freunden und Partnern in Brüssel in aller Bescheidenheit vorschlagen, endlich loszulegen.” Die EU müsse anfangen, über die Zukunft nachzudenken. “Ich bin sicher, dass wir beide sehr kreativ und sehr positiv darüber nachdenken können, wie wir zu Vereinbarungen kommen, die unseren Wählern auf beiden Seiten des Ärmelkanals passen.”

Premierministerin Theresa May war vergangene Woche mit dem Versuch gescheitert, die EU zur Einleitung der nächsten Phase der Gespräche zu bewegen. Dabei soll über die künftigen Beziehungen gesprochen werden, etwa über ein Handelsabkommen. Die EU will zuvor die Höhe der Austrittsrechnung an die Briten klären. Johnson hatte bereits Mitte Oktober die EU aufgefordert, “den Tiger in den Tank zu tun”. Kritiker werfen dem Minister vor, seine Chefin bei den Verhandlungen zu untergraben. So legte er im September kurz vor einer mit Spannung erwarteten Rede Mays zum Brexit in einer Zeitung seine eigenen Vorstellungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU dar. Johnson hat die Vorwürfe zurückgewiesen.