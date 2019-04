Juncker - Keine Brexit-Verlängerung ohne Ja zu Ausstiegsvertrag

European Commission President Jean-Claude Juncker addresses the European Parliament in Brussels, Belgium April 3, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel (Reuters) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schließt eine erneute Verschiebung des Brexits ohne eine vorherige Einigung in Großbritannien aus.

Das Austrittsdatum 12. April sei die letzte Frist für eine Zustimmung des Unterhauses zum Ausstiegsvertrag, sagte er am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Ein “No Deal”-Ausstieg am 12. April um Mitternacht werde nun ein “sehr wahrscheinliches Szenario”.

Das Unterhaus hat den Ausstiegsvertrag mit der EU drei Mal abgelehnt. Nun sucht die Regierung in Gesprächen mit der Labour-Opposition nach Auswegen aus der Sackgasse.