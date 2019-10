Briten steuern im Brexit-Drama auf Neuwahl zu

A Union Jack flag flutters as Big Ben clock tower is seen behind at the Houses of Parliament in London, Britain September 11, 2019. REUTERS/Toby Melville

London (Reuters) - Im Tauziehen um einen Ausweg aus der britischen Brexit-Blockade stehen die Zeichen auf Neuwahlen im Vereinigten Königreich noch im Dezember.

Oppositionschef Jeremy Corbyn erklärte am Dienstag, nun doch einer vorgezogenen Wahl zuzustimmen. Die Bedingung, dass ein ungeregelter EU-Austritt vom Tisch sein müsse, sei jetzt erfüllt, sagte der Labour-Vorsitzende nach Angaben seines Büros. Er kündigte vor Vertretern seines Schattenkabinetts an, in den Wahlkampf zu starten. Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte nach Angaben eines Sprechers, eine Neuwahl sei nötig, um die Lähmung des Parlaments zu beenden und den Brexit über die Bühne zu bringen. Der Regierungschef will noch im Laufe des Tages vom Unterhaus grünes Licht für eine Gesetzesänderung bekommen, um am 12. Dezember Neuwahlen ansetzen zu können. Er benötigt dafür eine absolute Mehrheit im Unterhaus, auf die er mit Hilfe der Opposition kommen kann.

“Ich habe stets gesagt, dass wir zu einer Wahl bereit sind”, sagte Corbyn. Die Verschiebung des eigentlich für diesen Donnerstag geplanten Brexit auf den 31. Januar sei nun bestätigt. “Für die nächsten drei Monate ist jetzt also unsere Bedingung, einen ‘No Deal’ vom Tisch zu nehmen, erfüllt.” Viele Labour-Politiker und Wirtschaftsexperten befürchten massive ökonomische Verwerfungen beiderseits des Ärmelkanals, sollte es zu einem EU-Austritt ohne Vertrag kommen. Auch ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts wird nicht ausgeschlossen, sollte es infolge eines “No Deal” zur Einführung harter Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland kommen.

Johnson wollte Großbritannien ursprünglich unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Vertrag. Daran hinderte ihn das Parlament per Gesetz. Am Montag stimmte er daraufhin einer Verschiebung des Austrittstermins bis Ende Januar zu. Er forderte aber zugleich Neuwahlen am 12. Dezember. Die dafür nötige Zweidrittelmehrheit versagte ihm das Parlament allerdings. Daher wählt Johnson jetzt den Umweg einer Gesetzesänderung, für die eine absolute Mehrheit reicht. Da die Konservativen aber über keine eigene Mehrheit im Parlament verfügen, sind sie auch in diesem Fall auf die Unterstützung der Opposition angewiesen.

WAHL-TERMIN NOCH NICHT IN TROCKENEN TÜCHERN

Allerdings ist das von Johnson angestrebte Gesetz trotz Corbyns Erklärung noch nicht in trockenen Tüchern. Änderungsanträge sind möglich. Unklar ist etwa, ob am Ende wirklich der 12. Dezember zum Wahltermin auserkoren wird. Mit den Liberaldemokraten und den Schottischen Nationalisten pochen die kleineren Oppositionsparteien bislang auf den 9. Dezember. Sie wollen gewährleisten, dass Studenten ihre Stimme abgeben können, bevor die vorlesungsfreie Zeit beginnt und sie in die Weihnachtspause aufbrechen. Die beiden Parteien fordern zudem eine Garantie, dass die Regierung nicht doch noch vor der Wahl versucht, die Ratifizierung von Johnsons mit der EU ausgehandelten, vom Unterhaus aber abgelehnten Brexit-Vertrag auf den Weg zu bringen. Der ins Gespräch gebrachten Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre erteilte die Regierung eine Absage, ebenso wie dem Vorschlag, EU-Bürger mitwählen zu lassen.

Johnson argumentiert, dass nur über Neuwahlen die Brexit-Blockade aufzulösen sei. Dem Parlament wirft er eine Verweigerungshaltung vor. Die Abgeordneten würden dem Willen der Bevölkerung, die 2016 in einem Referendum mehrheitlich für einen EU-Austritt gestimmt hatte, nicht nachkommen. In Umfragen liegen die Konservativen derzeit im Schnitt zehn Prozentpunkte vor Labour. Dennoch räumen Demoskopen ein, dass der Ausgang einer Wahl zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorherzusagen ist. Viele Wähler sind des Brexit-Themas müde, andere sind vom Vorgehen der beiden traditionell größten Parteien inzwischen derart entsetzt, dass selbst äußerst loyale Anhänger von Tories und Labour sich abwenden.