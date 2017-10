Deutsche Wirtschaft fordert von May "endlich Lösungen" beim Brexit

Berlin (Reuters) - Vor der Rede von Premierministerin Theresa May zum Austritt Großbritanniens aus der EU hat die deutsche Wirtschaft konkrete Fortschritte bei den Verhandlungen gefordert.

Britain's Prime Minister Theresa May leaves 10 Downing Street to attend Prime Minister's Questions, in London, September 13, 2017. REUTERS/Peter Nicholls

“Für die deutsche Wirtschaft ist es höchste Zeit, dass Frau May endlich Lösungen anbietet”, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, am Freitag. “Insbesondere bei der Beteiligung am EU-Budget und bei den Rechten der EU-Arbeitnehmer in Großbritannien gibt es bisher keine Verhandlungsergebnisse.” Die Betriebe auf beiden Seiten des Ärmelkanals benötigten Planungssicherheit.

May will am Nachmittag in Florenz zu den weiteren Verhandlungen über den EU-Austritt Stellung nehmen. Dem Sender BBC zufolge dürfte sie dabei eine zweijährige Übergangsphase vorschlagen. Zuletzt hatten auch mehr als 100 britische Unternehmen eine mehrjährige Übergangslösung für die Zeit nach dem geplanten EU-Austritt gefordert: Jobs und Geschäftswachstum seien auf beiden Seiten bedroht, solange die Unternehmen sich auf eine Trennung von der EU ohne konkrete Vereinbarungen über die künftigen Beziehungen einstellen müssten.