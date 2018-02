May - Einigung über Brexit-Übergangsphase in sieben Wochen

London (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May ist Bedenken entgegengetreten, dass sich die Gespräche über die Übergangsphase nach dem EU-Austritt länger als geplant hinziehen könnten.

In sieben Wochen werde es eine Vereinbarung mit der EU gegen, sagte May am Freitag in einem Interview der BBC. Dies sei der Zeitrahmen, den die Europäische Union dafür genannt habe.

Die Vertreter der 27 anderen EU-Länder hatten sich am Montag auf eine gemeinsame Position für die Gespräche über eine Übergangsphase geeinigt. In den 21 Monaten nach dem Austritt im März 2019 sollen im Vereinigten Königreich weiter alle EU-Gesetze gelten. Allerdings werde das Land nicht mehr an den EU-Institutionen und ihren Entscheidungsprozessen teilnehmen. Im Gegenzug darf Großbritannien in der Übergangszeit Teil des 500 Millionen Menschen starken EU-Binnenmarktes und der Zollunion bleiben. Ab März soll dann über einen Handelspakt gesprochen werden