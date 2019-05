"The Times" - May dürfte am Freitag Rücktritt ankündigen

Britain's Prime Minister Theresa May leaves the Houses of Parliament in London, Britain, May 22, 2019. REUTERS/Toby Melville

London (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May will einem Medienbericht zufolge mit einer Rücktrittsankündigung noch in dieser Woche den Weg für einen Nachfolger frei machen.

Es werde damit gerechnet, dass May am Freitag ihren Rückzug als Regierungschefin ankündigen werde, berichtete die Zeitung “The Times” am Donnerstag ohne Nennung von Quellen. May werde allerdings im Amt bleiben, bis ihre Konservative Partei einen Nachfolger ausgewählt habe. Dieser solle in einem zweistufigen Verfahren ermittelt werden. Am Ende sollen dem Bericht nach 125.000 Mitglieder der Konservativen Partei zwischen zwei Kandidaten entscheiden.