Brexit-Gespräche bis Sonntag - "Wird ein wichtiger Moment"

London (Reuters) - Nach dem Spitzentreffen zum Brexit in Brüssel dringt die britische Regierung auf Zugeständnisse der Europäischen Union.

Es gebe nach wie vor in einigen Punkten erhebliche Differenzen, sagte Außenminister Dominic Raab dem Fernsehsender BBC am Donnerstag. “Am Sonntag müssen sie Bilanz ziehen und über die Zukunft der Verhandlungen entscheiden”, fügte er an die Adresse der EU hinzu. “Der Sonntag, denke ich, wird ein wichtiger Moment.”

Am Mittwochabend hatten der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vereinbart, bis Sonntagabend auf Ebene der Chefunterhändler weiterzuverhandeln. “Wir werden bis zum Ende des Wochenendes zu einer Entscheidung kommen”, sagte von der Leyen. Bei einem gemeinsamen Abendessen in Brüssel habe man eine klare Vorstellung von den jeweiligen Positionen gewonnen, die nach wie vor “weit auseinander liegen”.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britisches Gegenüber David Frost sollen nun ihre Verhandlungen fortsetzen. Strittig sind weiterhin vor allem die Fischereirechte und Garantien für einen fairen Wettbewerb sowie ein Mechanismus zur Streitschlichtung im Falle von Verstößen gegen das geplante Abkommen. Raab sagte, diese Themen seien für sich genommen zwar von begrenztem Umfang. Für sein Land stünden sie aber für bestimmte Prinzipien. Hier sei eine “substantielle Bewegung” erforderlich.

Ohne einen Vertrag inklusive eines Handelsabkommens bis Jahresende droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit Verwerfungen für die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals. Großbritannien war zwar bereits Ende Januar aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet aber die Übergangsphase, in der Großbritannien noch EU-Regeln anwenden muss. Ohne ein Anschlussabkommen würden Zölle inkrafttreten, Großbritannien hätte dann auch keinen Zugang mehr zum EU-Binnenmarkt.