Brexit-Gespräche sollen am Nachmittag fortgesetzt werden

European flags flutter as uncertainty over Brexit continues, in London, Britain April 10, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Brüssel (Reuters) - Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ein bilaterales Handelsabkommen nach dem Brexit sollen noch am Montag fortgesetzt werden.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der britische Brexit-Beauftragte David Frost werden am Nachmittag (15.00 Uhr MESZ) die Gespräche per Telefonschalte wieder aufnehmen, teilte ein Sprecher Barniers mit. Die britische Regierung hatte am Freitag erklärt, weitere Verhandlungen über ein Handelsabkommen seien sinnlos, solange die EU an ihren Positionen festhalte. Bei dem Telefonat am Nachmittag wollen Barnier und Frost dem Sprecher zufolge darüber reden, wie und wann die Verhandlungen doch noch weiter fortgesetzt werden können. Am Sonntag hatte die britische Regierung die Unternehmen des Landes aufgefordert, Vorbereitungen für einen Abschied von der Europäischen Union ohne Abkommen zu treffen.