BÖRSEN-TICKER-Stahlröhrenhersteller Tenaris nach Zahlen höher

Frankfurt, 02. Nov (Reuters) - Mit seinem besser als erwartet ausgefallenen Bericht zum dritten Quartal macht Tenaris den Anlegern Kauflaune: Die Titel des Stahlröhrenherstellers steigen in Mailand um bis zu 8,5 Prozent auf 12,84 Euro und damit an die Spitze des Leitindex der Mailänder Börse. Auch die Aktien des französischen Rivalen Vallourec liegen über zwei Prozent im Plus.

***********************************************************

10:12 INDUS HOLDING EROBERN SDAX-SPITZE

Indus Holding erklimmen nach einem positiven Analystenkommentar ein Vier-Wochen-Hoch. Die Aktien legen bis zu 6,8 Prozent auf 64 Euro zu und sind Spitzenreiter im SDax. Händlern zufolge stufte die Commerzbank sie auf ”Buy“ von Hold” herauf.

***********************************************************

7:59 EVOTEC NACH KAUFEMPFEHLUNG GEFRAGT

Eine Kaufempfehlung macht Evotec für Anleger attraktiv. Die Aktien des Biotechunternehmens klettern bei Lang & Schwarz um 3,1 Prozent und sind Spitzenreiter im TecDax. Händlern zufolge hat das Bankhaus Lampe sie auf “kaufen” von “halten” hochgestuft. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)