Schweizer Börse wird nach Feiertag höher erwartet

Zürich, 02. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Mittwoch fester starten. Nach dem Nationalfeiertag habe der Markt etwas nachzuholen, sagte ein Händler. Die Vorgaben seien gut und der weiter nachgebende Franken dürfte die Anleger zu Käufen ermutigen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,4 Prozent höher mit 9088 Zählern. Der SMI-Future zog 0,6 Prozent auf 9090 Punkte an. Am Montag hatte der Leitindex 0,4 Prozent zugelegt.

Aus dem Inland sind kaum Impulse ersichtlich. Für Auftrieb sorgen dürften vor allem US-Konjunkturzahlen und das als sehr gut eingestufte Quartalsergebnis von Apple. Der Technologiekonzern hat dank eines überraschenden Anstiegs bei den iPhone- und iPad-Verkäufen den Gewinn um rund zwölf Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar gesteigert.

Gespannt warten die Anleger auf die Beschäftigungsdaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie liefern einen Vorgeschmack auf die amtlichen Zahlen am Freitag, die für die Geldpolitik der Fed als entscheidend gelten.

Die Glarner Kantonalbank hat den Gewinn im ersten Halbjahr um 15,7 Prozent auf zehn Millionen Franken gesteigert. Die Bank verzeichnete einen Zufluss von Kundengeldern in Höhe von 225 Millionen Franken. Die Kundengelder summieren sich per Ende Juni auf 3,55 Milliarden Franken.

Die Beteiligungsgesellschaft Pargesa hat das erste Halbjahr mit 252,5 Millionen Franken Gewinn abgeschlossen, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 361,2 Millionen Franken unter dem Strich gestanden war. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)