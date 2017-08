Schweizer Börse dürfte vor US-Job-Daten seitwärts tendieren

Zürich, 04. Aug (Reuters) - An der Schweizer Börse werden zum Wochenschluss keine grösseren Kursausschläge erwartet. Vor der Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktstatistik um 14:30 Uhr dürften sich die Anleger bedeckt halten, hiess es am Markt. "Wenigstens bis dahin; was nachher geschieht, bleibt abzuwarten", sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9121 Zählern um 0,2 Prozent tiefer. Der SMI Future notierte mit 9118 Punkten um 0,25 Prozent niedriger. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,2 Prozent höher geschlossen.

Bis zu den US-Job-Daten dürften sich die Marktteilnehmer laut Händlern auf Spezialsituationen beschränken. Dazu zählten vor allem die Aktien von Swiss Re. Der Rückversicherer hat im ersten Halbjahr vor allem wegen hoher Schadenkosten nach Naturkatastrophen wie dem Tropensturm "Debbie" einen Gewinnrückgang um 35 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar verzeichnet. Die Prämieneinnahmen gingen um 8,3 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar zurück. Swiss Re habe in etwa im Rahmen der Markterwartungen abgeschlossen. Höher als erwartet und damit etwas negativ sei Schaden-Kosten-Satz, sagte ein Börsianer. Im vorbörslichen Handel wurde die Aktie um vier Prozent tiefer indiziert.