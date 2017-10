Schweizer Börse dürfte mit Kursgewinnen in die Woche starten

Zürich, 18. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürften zum Wochenstart zulegen. Die Rekordjagd der Wall Street hebe die Stimmung der Anleger, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich genannter Kurse um 0,4 Prozent fester mit 9062 Punkten. Der SMI-Future legte 0,6 Prozent auf 9041 Zähler zu. Am Freitag hatte der Leitindex 0,5 Prozent nachgegeben.

Die US-Börsen hatten ihre Gewinne am Freitag nach Handelsschluss in Europa ausgebaut. Die Börse in Tokio blieb am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Gespannt warten die Investoren nun auf das Treffen der US-Währungshüter am Dienstag und Mittwoch. Sie erhoffen sich Hinweise darauf, wann die Federal Reserve (Fed) mit dem Abbau ihrer durch die Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnt.

In der Schweiz sind Nachrichten von Unternehmensseite eher dünn gesät. Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler erwartet, dass die Preise in der Branche wieder anziehen. Die Aktien der Rückversicherers wurden vorbörslich im Rahmend es Marktes um 0,3 Prozent fester angeschrieben.

Roche hat auf Aufforderung der US-Arzneimittelbehörde FDA zwei klinische Studien der Phasen Ia und Ib/II mit dem Krebsmedikament Tecentriq teilweise gestoppt. Die Titel des Pharmakonzerns legten vorbörslich ebenfalls 0,3 Prozent zu. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Paul Arnold)