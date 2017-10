Schweizer Börse dürfte nicht recht vom Fleck kommen

Zürich, 22. Sep (Reuters) - Das neuerliche Säbelrasseln in der Nordkorea-Krise dürfte zum Wochenausklang auf der Schweizer Börse lasten. Anleger schreckten vor grösseren Käufen zurück, sagten Börsianer. Der SMI-Future sank um 0,1 Prozent auf 9102 Zähler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich genannter Kurse um 0,1 Prozent höher mit 9141 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,4 Prozent zugelegt.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte US-Präsident Donald Trump nach dessen Rede vor der UN-Vollversammlung als “geistesgestörten Greis” bezeichnet und mit einer massiven Vergeltung gedroht. Sein Außenminister Ri Yong Ho hält den Test einer Wasserstoffbombe auf dem Pazifischen Ozean für möglich. Für Handelsimpulse könnten im Lauf des Tages auch zahlreiche Reden von Notenbankern sorgen.

Die Aktie von Adecco war vorbörslich 0,6 Prozent fester. Der weltgrösste Personalvermittler ist auch im dritten Quartal gewachsen und hat sich für 2020 neue Ziele für das Umsatz- und Ertragswachstum gesetzt.

Die Nestle-Aktie war vor dem offiziellen Handelsstart 0,5 Prozent fester. Der Nahrungsmittekonzern hat nach dem Tod von L´Oreal-Erbin Liliane Bettencourt künftig mehr Flexibilität bei seinem gut 23-Prozent-Anteil am französischen Kosmetikkonzern L´Oreal. Ein Vertrag mit der Gründerfamilie sieht vor, dass Nestle und die Gründerfamilie ihren Anteil an L´Oreal nicht zu Lebzeiten von Liliane Bettencourt sowie bis zu sechs Monate nach ihrem Tod erhöhen können. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Myria Mildenberger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)