Schweizer Börse dürfte etwas leichter in die neue Woche starten

Zürich, 06. Nov (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart etwas leichter erwartet. Nach dem Kursgewinn der Vorwoche sei mit einer Konsolidierung zu rechnen, sagten Händler. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien wenig richtungsweisend. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent niedriger mit 9310 Punkten. Der SMI Future notierte mit 9302 Zählern ebenfalls um 0,1 Prozent schwächer. Am Freitag war der Leitindex um 0,5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gestiegen.

Der Datenkalender wird allmählich dünner. Die Bilanzsaison neigt sich ihrem Ende zu. Von den Grosskonzernen legt am Dienstag der Personalvermittler Adecco seine Quartalsbilanz vor. Am Mittwoch folgen Swiss Life und Barry Callebaut und am Donnerstag steht Zurich Insurance in der Agenda.

Vorbörslich wurde für die Aktien von Temenos ein um 0,7 Prozent höherer Kurs indiziert. Eine US-Grossbank setzt künftig auf eine Plattform des Bankensoftwareherstellers und will diese weltweit einsetzen.

Die Anteile der Credit Suisse wurden um ein Viertelprozent tiefer angezeigt. Die Schweizer Grossbank ist einem Bericht des “Wall Street Journal” zufolge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anleihen an Mosambik nun auch in das Visier des US-Justizministeriums und des FBI geraten. Die Behörden nehmen darüber hinaus auch die VTB und BNP Paribas unter die Lupe. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)