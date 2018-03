Schweizer Börse wird wenig verändert erwartet

Zürich, 09. Mrz (Reuters) - Die Anleger an der Schweizer Börse dürften am Freitag zunächst die Füsse still halten. Für gute Stimmung sorge das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zur Lösung des Atomkonflikts. Kim habe sich zu einer atomaren Abrüstung bereiterklärt und zugesagt, alle Atom- und Raketentests vorerst zu stoppen, sagte Südkoreas Sondergesandter Chung Eui Yong. Ein Dämpfer seien jedoch die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium, die Trump trotz Warnungen vor einem Handelskrieg erlassen hatte. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 8905 Punkten. Der SMI-Future notierte mit 8845 Zählern um 0,1 Prozent tiefer. Am Vortag hatte der Leitindex 1,3 Prozent zugelegt.

Am Nachmittag dürften die Anleger ihr Augenmerk auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA richten. Von den Zahlen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Tempo und Zeitpunkt weiterer Zinserhöhungen in der weltgrössten Volkswirtschaft.

Sämtliche Standardwerte in der Schweiz waren eine Spur höher indiziert. Die UBS-Aktie legte vorbörslich 0,1 Prozent zu. Bei der Grossbank waren die Rückstellungen für Rechtskosten gestiegen, was den zuvor ausgewiesenen Gewinn für das vergangene Jahr leicht schmälert. Bei den Nebenwerten dürften die Aktien von SFS zulegen; sie waren knapp zwei Prozent höher indiziert. Der Schraubenspezialist erwartet nach einem Gewinnzuwachs 2017 eine Steigerung von Umsatz und Ebit-Marge im laufenden Jahr. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Till Weber - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)