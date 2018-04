Schweizer Börse wird wenig verändert gesehen

Zürich, 04. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wenig verändert gesehen. Nach den Verlusten des Vortages hofften die Händler zwar auf eine Erholung. An der Wall Street hatten die Kurse nach Börsenschluss in Europa noch zugelegt. Aber in Fernost hielten sich die Marktteilnehmer mit Käufen zurück. Ob sich die Anleger daher in Europa bereits wieder aus der Deckung wagen, sei ungewiss, sagte ein Börsianer. Zudem verunsichere weiterhin der drohende globale Handelsstreit die Märkte.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8638 Punkten um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future sank um 0,2 Prozent auf 8467 Zähler. Am Dienstag hatte der Leitindex 1,3 Prozent nachgegeben.

Die Entwicklung dürfte einmal mehr davon abhängen, wie die Anleger auf die Konjunkturdaten reagieren, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Auf dem Programm stehen Inflationszahlen aus der Euro-Zone und die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen US-Daten am Freitag und Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

Die Aktien von Swiss Re wurden vorbörslich um 1,26 Prozent tiefer indiziert. Der japanische Softbank-Konzern dürfte sich mit höchstens zehn Prozent am Rückversicherungskonzern beteiligen. Die Verhandlungen seien weiterhin in einem frühen Stadium und es gebe keine Gewissheit, ob es zu einem Einstieg von Softbank oder einer strategischen Partnerschaft komme, teilte Swiss Re mit. Die beiden Unternehmen verhandeln seit einiger Zeit über eine Partnerschaft. “Das könnte für enttäuschte Gesichter am Markt sorgen”, sagte ein Händler. Medienberichten zufolge stand im Raum, dass Softbank rund ein Viertel der Swiss-Re-Anteile für fast zehn Milliarden Dollar übernimmt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)