Händler an Schweizer Börse hoffen auf eine Erholung

Zürich, 05. Apr (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag fester erwartet. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften die Anleger wieder etwas mutiger werden lassen, sagten Händler. Sie hofften daher auf eine Erholung nach den jüngsten Kurseinbussen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um ein Prozent höher mit 8640 Punkten. Der SMI Future stieg um 1,3 Prozent auf 8505 Zähler. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,9 Prozent gefallen.

Die Signale beider Seiten, offen für Verhandlungen zu sein, hebe die Stimmung bei den Investoren. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte angedeutet, dass die geplanten Extrazölle auf chinesische Produkte Teil einer Verhandlungsstrategie sein könnten. China hatte Gegenmassnahmen angekündigt. Die Regierung in Peking betonte aber zugleich, dass Verhandlungen mit den USA weiterhin der bevorzugte Weg seien.

Die angekündigten Zölle sollen frühestens im Mai in Kraft treten, schrieben die Analysten der Credit Suisse. Daher halte die Bank an ihrem Basisszenario fest, dass es nicht zu einem einen umfassenden Handelskrieg komme. “Wir sehen also die jüngste Korrektur in globalen und chinesischen Aktien als Einstiegsmöglichkeit.”

Impulse von Firmen sind dünn gesät. Daher dürften die Anleger ihren Blick wieder stärker auf Fundmentaldaten richten. Dabei steht der US-Arbeitsmarkt im Vordergrund: Am Nachmittag werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der umfassende Bericht der US-Regierung veröffentlicht.

Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt