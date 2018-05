Schweizer Börse leichter gesehen - Polyphor kommen zu 38 Franken

Zürich, 15. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag etwas tiefer gesehen. Die Konsolidierungsphase dürfte sich fortsetzen, sagten Händler. Die Vorgaben aus dem Ausland seien negativ. An der Wall Street schmolzen die Gewinne nach Handelsschluss in Europa noch ab und in Asien neigten die Börsen zur Schwäche. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI mit 8998 Zählern geringfügig leichter. Der SMI Future sank um 0,2 Prozent auf 8968 Zähler. Am Vortag war der Leitindex um 0,1 Prozent gestiegen und hatte erstmals seit Februar über der Marke von 9000 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Polyphor. Diese feiern heute (Dienstag) ihr Börsendebut. Die Biotechnologiefirma hat ihre Aktien zu 38 Franken bei Investoren platziert. Der Ausgabepreis lag damit im oberen Bereich der ursprünglich von 30 bis 40 Franken reichenden und später auf 35 bis 38 Franken eingeengten Spanne. Dadurch fliessen der Firma 165 Millionen Franken zu.

Die Aktien von Sika werden vorbörslich um 1,1 Prozent tiefer indiziert. Der Baustoffkonzern emittiert zur Finanzierung des Kaufs eigener Aktien eine Wandelanleihe über 1,5 Milliarden Franken. Damit soll der Kauf eigener Aktien finanziert werden, die der französische Konkurrent Saint-Gobain im Zusammhang mit der Beilegung eines jahrelangen Übernahmestreits an die Schweizer abgibt.

Impulse erwarteten die Marktteilnehmer zudem von einer Flut an Bilanzzahlen aus dem Ausland den Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie den ZEW-Index, der die Stimmung der Börsenprofis widerspiegelt. aus den USA werden das Konjunkturbarometer der New Yorker Fed und die Einzelhandelsumsätze für April erwartet. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt )