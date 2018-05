Schweizer Börse wird höher gesehen

Zürich, 17. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag dank positiver Vorgaben aus den USA und aus Japan leicht höher erwartet. Allzu stark dürften die Kurse allerdings nicht steigen. Nach wie vor dämpften die Krisenherde in Korea und im Nahen Osten und die Regierungsbildung in Italien die Risikobereitschaft der Anleger. Zudem würden die anziehenden Anleihenrenditen zunehmend als Risiko wahrgenommen, sagten Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8988 Zählern um 0,2 Prozent höher. Der SMI Future notierte mit 8968 Punkten nahezu stabil. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,2 Prozent gesunken.

Händler vermissten kursbewegende Impulse. “Die Bilanzsaison ist praktisch abgeschlossen.” Am Freitag wird der Luxusgüterkonzern Richemont als letztes der Grossunternehmen sein Jahresergebnis 2017/18 veröffentlichen. Analysten erwarten einen Gewinnzuwachs von mehr als 40 Prozent.

Am Nachmittag könnten Konjunkturzahlen aus den USA frischen Wind bringen. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Index der Notenbank von Philadelphia.

Höhere Kurse wurden im vorbörslichen Geschäft für den Genussschein von Roche indiziert. Der Pharmariese hat positive Studienergebnisse zu den Krebsmedikamenten Herceptin, Alecensa und Tecentriq veröffentlicht.

Die Aktien von Ceva Logistics wurden um 0,8 Prozent höher angezeigt. Die Bewertungsagentur Moody’s hat das Rating um vier Stufen auf “B1” erhöht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)