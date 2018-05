Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas leichter erwartet

Zürich, 18. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag etwas leichter erwartet. Die Unsicherheitsfaktoren, die das Geschäft schon an den Vortagen gedämpft hätten, bestünden weiter, sagten Börsianer. Nach wie vor sorgten sich die Anleger über den Ölpreis-Anstieg, die Spannungen mit Nord-Korea und im Nahen Osten sowie wegen Italien. Zudem dürften sich vor dem langen Pfingstwochenende die Investoren kaum engagieren. Eher dürften sie sich schon vorzeitig verabschieden. “Wer weiss, was an dem langen Wochenende alles passiert”, sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8964 Punkten um 0,3 Prozent tiefer. Der SMI Future notierte mit 8960 Zählern um 0,1 Prozent tiefer. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,2 Prozent gestiegen.

Die Impulse sind dünn gesät. Es werden keine US-Konjunkturzahlen veröffentlicht.

Von den Grosskonzernen legte einzig Richemont seine Ergebnisse vor. Der Luxusgüterhersteller hat den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um acht Prozent auf 11,0 Milliarden Euro gesteigert. Unter dem Strich verblieb ein um ein Prozent höherer Gewinn von 1,22 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 1,90 von 1,80 Franken je Aktie erhöht werden. Damit lag der Konzern im Rahmen der Analystenschätzungen. Vorbörslich wurde die Aktie dennoch um 3,6 Prozent tiefer indiziert. Die Aktien der Konkurrentin Swatch gaben vorbörslich 1,9 Prozent nach. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)