Schweizer Börse - Händler setzen auf Erholung

Zürich, 25. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas höher erwartet. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8796 Zählern um 0,3 Prozent höher. Der SMI Future legte 0,4 Prozent auf 8794 Punkte zu. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,3 Prozent gefallen.

Nach den jüngsten Einbussen hofften Händler auf eine technische Gegenbewegung. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben, hiess es am Markt. Nach wie vor seien sie wegen des Handelsstreits mit den USA und über den künftigen Europa-Kurs der neuen italienischen Regierung besorgt. Zudem hätten die geopolitischen Spannungen nach der Absage von US-Präsident Donald Trump für das im Juni geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un zugenommen. .

Informationen über grössere Firmen sind dünn gesät. Impulse erhofften sich die Marktteilnehmer daher von der Konjunkturseite. Veröffentlicht werden unter anderem in Europa der Ifo-Geschäftsklimaindex für Mai und in den USA das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Zudem steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Stockholm an. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung, die überwiegend im Juni erwartet wird.

Unter Druck kommen könnten die Aktien der Bell Group. Der Fleischverarbeiter will zur Finanzierung der Übernahme des Konkurrenten Hügli das Kapital um maximal vier Millionen Aktien erhöhen und damit bis zu 612,6 Millionen Franken brutto erlösen. Händler erwarteten einen Kursrückgang der Bell-Aktien um zwei bis vier Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)