Schweizer Börse wird etwas fester erwartet

Zürich, 28. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte fester in die neue Handelswoche starten. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI am Montag vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit mit 8777 Zählern. Der SMI-Future stieg um 0,1 Prozent auf 8760 Punkte. Am Freitag hatte sich der Leitindex leicht abgeschwächt.

Im Mittelpunkt stehe die Situation in Italien. Dem Land drohen Neuwahlen im Herbst, nachdem der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Auftrag zur Bildung einer euroskeptischen Regierung zurückgegeben hat. Das führe einerseits zu politischer Unsicherheit, sagten Händler. Andererseits werde es bis zu den Neuwahlen auch nicht zu politischen Katastrophen kommen, hiess es am Markt. “Das führt zu einer gewissen Erleichterung an den Märkten”, sagte ein Händler. Der Euro erholte sich zum Franken wieder. Für die Gemeinschaftswährung wurden 1,1620 Franken bezahlt, nachdem der Wechselkurs in der Nacht bis auf 1,1520 Franken gesunken war.

Ob die Signale, dass es doch noch zu einem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen könnte, reichen, um die Anleger aus der Deckung zu locken, müsse sich zeigen, sagte ein Börsianer. Erwartet wird ein ruhigen Tag. “Impulse von Grossfirmen sind dünn gesät und in London und New York bleiben am Montag die Börsen feiertagsbedingt geschlossen”, sagte ein Händler.

Die Aktien von Swiss Re wurde vorbörslich um 0,3 Prozent tiefer indiziert. Aus dem Einstieg des japanischen Softbank-Konzerns bei dem Rückversicherer wird vorerst nichts. Die beiden Unternehmen beendeten die Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung des Technologie-Investors bei dem Konzern nach fast vier Monaten. Die beiden Unternehmen hatte seit Februar über einen Einstieg des Telekom-Riesen bei der Nummer zwei der Rückversicherungsbranche verhandelt. Im Gespräch war eine Beteiligung von höchstens zehn Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)