Schweizer Börse dürfte Abwärtstrend fortsetzen

Zürich, 30. Mai (Reuters) - Auch am Mittwoch dürfte die politische Krise in Italien das Geschehen an der Schweizer Börse prägen. Händler rechnen erneut mit Kursabschlägen, nachdem die Wall Street ihre Verluste nach Börsenschluss in Europa noch ausgeweitet hatte. Auch die Aktienmärkte in Asien setzten ihre Talfahrt fort. Vor allem Finanzwerte wurden vorbörslich merklich tiefer indiziert. “Die Angst vor einer neuen Euro-Krise und davor, dass andere hoch verschuldete Euro-Staaten in den Sog Italiens geraten könnten, breitet sich aus”, sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8634 Punkten leicht tiefer. Der SMI-Future notierte mit 8629 Zählern auf dem Vortagesniveau. Am Dienstag war der Leitindex um 1,6 Prozent gefallen.

In Rom scheitert möglicherweise auch die Bildung einer Übergangsregierung. Anleger fürchten, dass die Anti-Establishment-Parteien Lega und 5 Sterne bei raschen Neuwahlen weiter Boden gut machen und die Euro-Krise damit neu aufflammen könnte.

An der Schweizer Börse zeichnet sich der sechste Neuzugang im laufenden Jahr ab. Die Maschinenbaufirma Klingelnberg strebt mit dem Sprung aufs Börsenparkett einen Bruttoerlös von rund 20 Millionen Euro an. Neben der Ausgabe von neuen Aktien werde auch die Eigentümerfamilie Klingelnberg Aktien verkaufen. Angepeilt wird ein Streubesitz von rund 50 Prozent. Abhängig von den Marktbedingungen solle der Börsengang in den kommenden Monaten erfolgen.

Die Novartis-Aktien wurden 0,1 Prozent höher indiziert. Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschleunigt das Zulassungsverfahren für das Medikament Promacta. In Kombination mit einem Standard-Immunsuppressivum soll die Arznei zur Behandlung von aplastischer Anämie, einer Form von Blutarmut, eingesetzt werden. Das Mittel, das ausserhalb der USA unter dem Namen Revolade vermarktet wird, ist bereits zur Behandlung von Anämie zugelassen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)