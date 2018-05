Händler hoffen auf Erholung an Schweizer Börse

Zürich, 31. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag höher erwartet. Nach den Verlusten der Vortage hofften Händler auf eine Erholung. Die Gewinne dürften aber nicht zu hoch ausfallen. Denn noch immer halte die Politik in Europa und der von den USA ausgehende Handelsstreit die Märkte in Schach.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8606 Punkten um 0,3 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,3 Prozent auf 8610 Zähler. In der laufenden Woche hat der Leitindex bisher gut zwei Prozent verloren.

Anleger hofften, dass Neuwahlen in Italien doch noch verhindert werden können. In Madrid könnte sich das Schicksal des amtierenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy entscheiden, der wegen eines Korruptionsskandals unter Druck geraten ist. Zudem bleibt das Thema Handel auf der Agenda. Entscheidet sich doch, ob die USA tatsächlich Strafzölle für Aluminium und Stahl aus Europa verhängen. Nur Verhandlungen in letzter Minuten könnten dies noch verhindern.

Da in Teilen Deutschlands und der Schweiz sowie in Österreich ein Feiertag begangen wird, könnte das Geschäft etwas ruhiger verlaufen als üblich. Am Nachmittag werden in den USA ausserdem die Angaben zu den persönlichen Konsumausgaben und Einnahmen sowie die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht.

Impulse von Firmen sind dünn gesät: Die Chemiefirma Dottikon ES hat den Gewinn 2017/18 um 16,8 Prozent auf 25,9 Millionen Franken gesteigert und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz in der Grössenordnung des Vorjahres.

Das soziale Netzwerk ASmallworld hat 725.000 neue Namenaktien zu einem Preis von 11,50 Franken je Aktie platziert. Der Bruttoerlös belaufe sich auf rund 8,3 Millionen Franken. Der Erlös der Transaktion solle der Finanzierung von Investitions- und Akquisitionsvorhaben dienen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)