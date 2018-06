Schweizer Börse vor US-Jobdaten etwas fester erwartet

Zürich, 01. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas fester gesehen. Nach den starken Verlusten am Vortag hofften Händler auf eine technische Erholung. Am Donnerstag hatte der Leitindex 1,5 Prozent verloren und praktisch auf einem neuen Jahrestief geschlossen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 8468 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8499 Zählern um 0,5 Prozent höher.

Positiv sei, dass in Italien nach langem Ringen eine neue Regierung vor der Vereidigung stehe. Zudem stützten Entspannungssignale aus Nordkorea. Auch reagierten Anleger in Asien zunächst relativ gelassen darauf, dass die USA die EU-Staaten mit Zöllen auf Stahl und Aluminium belegt. Der Schritt war von Börsianern bereits erwartet worden.

Dagegen stimmten die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten die Anleger vorsichtig. Zudem hat der Markt in Spanien eine weitere Regierungskrise vor Augen. Ministerpräsident Mariano Rajoy und seine konservative Partei geraten wegen eines Skandals um schwarze Kassen zunehmend unter Druck.

Auf Unternehmensseite ist die Datenlage dünn. Der Pharmakonzern Roche will auf einem Kongress in den USA “vielversprechende” neue Daten zu Tecentriq in Kombination mit Avastin zur Behandlung von Nieren- und Leberkrebs vorstellen.

Der Versicherungskonzern Zurich will sich auf gezielte Zukäufe beschränken. “Zusammenschlüsse und Akquisitionen sind nicht wirklich eine Priorität für uns”, sagte Vorstandschef Greco Bloomberg-TV. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)