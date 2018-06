Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 04. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart fester erwartet. Gute Vorgaben aus Asien, wo die starken US-Arbeitsmarktdaten für Zuversicht bei den Anlegern sorgten, dürften den Kursen Auftrieb geben, hiess es am Markt. Zudem habe sich die Lage in Italien beruhigt. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,4 Prozent höher mit 8658 Zählern. Der SMI-Future stieg ebenfalls um 0,2 Prozent auf 8640 Punkte. Am Freitag war der Leitindex um 1,9 Prozent gestiegen, hatte die Woche aber dennoch mit einem Verlust beendet.

Die Stimmung dämpfen könnte der Handelsstreit der USA mit den grössten Wirtschaftsblöcken der Welt. US-Präsident Trump zeigt sich unnachgiebig. “Wenn man beim Handel fast 800 Milliarden Dollar zurückliegt, kann man keinen Handelskrieg verlieren”, twitterte Trump mit Blick auf das Defizit der USA gegenüber anderen Staaten. Die USA seien zu lange von anderen Ländern über den Tisch gezogen worden.

Die Aktien von Richemont legten im vorbörslichen Handel 0,2 Prozent zu. Der Luxusgüterhersteller verkauft die Ledermarke Lancel an den italienischen Aktentaschenproduzenten Piquadro zu einem unbekannten Preis. Am Freitag hatte der Genfer Konzern über die Übernahme der britischen Firma Watchfinder.co.uk informiert. Damit soll das Geschäft mit gebrauchten Uhren ausgebaut werden.

Festere Kurse indizierten die Händler vorbörslich für die Titel von Novartis und Roche. Die beiden Pharmariesen veröffentlichten am Krebsmediziner-Kongress ASCO in den USA zahlreiche Studienergebnisse. Zudem empfahl am Freitag eine Expertenausschuss der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Novartis-Medikaments Aimovig gegen Migräne und die EU-Kommission gab die Roche-Arznei Perjeta zur nachoperativen Behandlung einer Form von Brustkrebs im Frühstadium zum Verkauf frei. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)