Schweizer Börse wird höher erwartet

Zürich, 07. Jun (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag fester starten. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost würden wohl die Aktienkurse anschieben, sagten Händler. “Nach dem Schlussspurt an der Wall Street sollte es auch bei uns zu einer Erholung kommen”, sagte ein Börsianer. Starke Konjunkturdaten aus den USA hatten der Wall Street am Mittwoch Aufwind gegeben und um 1,4 Prozent höher schliessen lassen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,4 Prozent höher mit 8581 Punkten. Der SMI Future stieg um 0,6 Prozent auf 8573 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex ganz leicht zugelegt.

Firmenspezifische Impulse sind dünn gesät. Die Luxusgüterfirma Lalique informiert über ihren Wechsel von der Berner an die Schweizer Börse SIX und die angekündigte Kapitalerhöhung.

Das Geschehen an den Märkten wird weiterhin von politischen Themen wie dem Handelsstreit zwischen den USA und der EU und China bestimmt. Laut seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow will US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel in Kanada bei seiner harten Linie bleiben. Das Treffen in Charlevoix in Quebec ab Freitag ist für die anderen G7-Staaten die erste Gelegenheit, die US-Zölle auf Stahl und Aluminium mit Trump persönlich anzusprechen, seit die Abgaben in der vergangenen Woche für Einfuhren aus der EU sowie Kanada und Mexiko eingeführt wurden.

Im vorbörslichen Handel stachen einzig die Aktien von Kühne + Nagel mit einem Kurszuwachs von 1,4 Prozent hervor. HSBC stufte den Logistikwert auf “Buy” von “Hold” hoch. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt )