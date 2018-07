Schweizer Börse wird schwächer gesehen

Zürich, 25. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zur Wochenmitte etwas schwächer erwartet. Vor dem Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, sagten Händler. Thema bei dem Spitzengespräch sind die drohenden US-Zölle auf europäische Autos.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9002 Punkten nahezu unverändert. Der SMI Future sank um 0,25 Prozent auf 8955 Zähler. Am Dienstag hatte der Leitindex ein halbes Prozent zugelegt und über der mehr psychologisch als charttechnisch wichtigen Marke von 9000 Punkten geschlossen.

Da nicht mit einem schnellen Durchbruch bei den Gespräch von Juncker und Trump zu rechnen ist, dürften sich die Anleger auf die Aktien der Firmen konzentrieren, die ihren Geschäftsbericht veröffentlicht haben. Dazu zählen an erster Stelle der Chemiekonzern Clariant, der Pharmazulieferer Lonza, der Anlagenbauer Sulzer und der Vermögensverwalter EFG International. Auf den ersten Blick sähen die Ergebnisse gut aus, sagte ein Händler und indizierte leicht höhere Kurse für deren Aktien.

Gemäss Angaben der Credit Suisse haben bisher 23 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen ihren Quartalsbericht veröffentlicht. Davon hätten 91 Prozent die Erwartungen übertroffen, hiess es im “Investment Daily”.

Beachtung finden dürfte auch der deutsche Ifo-Index, der Hinweise dazu liefert, ob und wie stark sich der Handelskonflikt auf die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen schlägt. In der Schweiz wird der Stimmungsindikator für die Konjunkturerwartungen der Finanzanalysten veröffentlicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)