Schweizer Börse dürfte dank Roche und Nestle zulegen

Zürich, 26. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte ihren Vormarsch am Donnerstag fortsetzen. Händler erklärten, gute Zwischenergebnisse der Index-Schwergewichte Roche und Nestle lockten die Anleger an. Zudem dürfte die Entschärfung im Handelsstreit mit den USA für gute Stimmung sorgen. Dieser hält die Börsen seit Monaten auf Trab. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9096 Punkten um 0,9 Prozent fester. Der SMI Future stieg um 0,7 Prozent auf 9046 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,15 Prozent zugelegt.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump hatten sich bei ihrem Treffen überraschend darauf geeinigt, Verhandlungen zum Abbau von Handelshemmnissen aufzunehmen.

In der Schweiz legte unter anderem Roche Zahlen vor. Gestiegene Verkäufe neuer Medikamente bescherten dem Pharmakonzern ein überraschend gutes erstes Halbjahr 2018 beschert. Trotz zunehmender Konkurrenz durch billigere Nachahmer-Medikamente stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 28,1 Milliarden Franken. Der Gewinn kletterte um 35 Prozent auf 7,5 Milliarden Franken. Die Aktie war vorbörslich 2,6 Prozent im Plus.

Auch der Halbjahresbericht von Nestle kam gut an. Die Aktie legte vor dem offiziellen Handelsstart 1,6 Prozent zu, nachdem der Nahrungsmittelhersteller eine Wachstumsbeschleunigung für das zweite Halbjahr angekündigt hatte.

Die Aktie von Swiss Life gab vorbörslich 1,4 Prozent nach. JP Morgan hat den Titel auf Underweight von Neutral zurückgestuft.