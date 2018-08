Schweizer Börse dürfte zulegen - Swiss Re im Fokus

Zürich, 03. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Für positive Stimmung könnten die zahlreichen Firmenergebnisse aus dem In- und Ausland sorgen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9173 Punkten. Der SMI-Future notierte mit 9162 Zählern um 0,4 Prozent höher. Am Donnerstag hatte der Leitindex wegen der Angst vor einer Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits erneut Terrain eingebüsst und 0,2 Prozent im Minus geschlossen.

Für Handelsimpulse könnten im Lauf des Tages auch Konjunkturdaten aus Europa und den USA sorgen. Erwartet werden die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone. In den USA steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda, den die Anleger auf Hinweise zur US-Geldpolitik abklopfen dürften.

In der Schweiz dürfte der Rückversicherer Swiss Re im Fokus stehen. Der Konzern erwägt einen Börsengang seines Geschäfts mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen in Grossbritannien. Das Geschäftsfeld bleibe für Swiss Re aber attraktiv und der Konzern wolle weiterhin ein bedeutender Investor in ReAssure bleiben. Im ersten Halbjahr brockte eine Umstellung in der Rechnungslegung Swiss Re einen Gewinnrückgang ein. Dieser sank um 17 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet - durchschnittlich mit 1,13 Milliarden Dollar. Die Prämieneinnahmen wuchsen um acht Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar. Die Aktien gaben vorbörslich 0,8 Prozent nach. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Paul Arnold)