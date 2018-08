Schweizer Börse dürfte zulegen

Zürich, 06. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte fester in die neue Handelswoche starten. Für Zuversicht sorgten gute Vorgaben aus den USA, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9174 Punkten. Der SMI-Future notierte mit 9149 Zählern ebenfalls 0,2 Prozent höher. Am Freitag hatte der SMI nahezu unverändert geschlossen und war damit nach vier Wochen mit Kursgewinnen in Folge auf Konsolidierungskurs gegangen. Seit Ende Juni ist der Leitindex um gut sechs Prozent gestiegen.

Handelsimpulse aus der Schweiz waren zunächst dünn gesät. Nach der Flut an Quartalszahlen in den vergangenen beiden Wochen standen am Montag zunächst keine Halbjahresbilanzen von Blue-Chips auf der Agenda. Aus dem Ausland hat unter anderem die britische Grossbank HSBC ihre Zahlen vorgelegt und ihren Vorsteuergewinn um knapp fünf Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar gesteigert.

Sämtliche Standardwerte legten vor dem offiziellen Handelsstart zu. Grössere Ausreisser nach oben oder unten gab es dabei allerdings nicht. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Scot W. Stevenson)