Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 07. Aug (Reuters) - Gute Vorgaben aus den USA und Asien dürften der Schweizer Börse am Dienstag zu einem freundlichen Start verhelfen. Allzu hohe Gewinne erwarten Händler aber nicht. “Die Anleger dürften sich wegen des Handelsstreits der USA mit China weiter vorsichtig verhalten”, sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 9158 Zählern. Der SMI-Future stieg um 0,1 Prozent auf 9147 Punkte. Am Montag hatte sich der Leitindex um 0,1 Prozent abgeschwächt.

Auch in den Sanktionen der USA gegenüber dem Iran, die am Dienstag Inkrafttreten, sehen Marktteilnehmer eine Quelle der Unsicherheit, die die Stimmung dämpfen dürfte. Die Europäische Union (EU) hat ihren Widerstand gegen das Vorhaben von US-Präsident Donald Trump bekräftigt. Impulse dürften auch die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion und die deutsche Handelsbilanz sowie zahlreiche in- und ausländische Firmenbilanzen liefern.

So dürften die Anleger ihre Augen auf den Apotheken-Betreiber und -Belieferer Galenica sowie den Anlagenbauer Oerlikon richten. Galenica hat im ersten Halbjahr wegen Sonderposten im entsprechenden Vorjahreszeitraum und geänderten Rechnungslegungsvorschriften einen Gewinnrückgang um 2,4 Prozent auf 56,5 Millionen Franken verbucht. Unter Ausschluss dieser Faktoren verdiente das Unternehmen um 8,2 Prozent mehr.

Oerlikon hat den Betriebsgewinn (Ebit) im zweiten Quartal auf 72 Millionen Franken mehr als verdoppelt und den Umsatz um 36,6 Prozent auf 665 Millionen Franken gesteigert und die Prognose für 2018 angehoben: Der Umsatz soll rund 2,6 Milliarden Franken und die Betriebsgewinnmarge (Ebitda) 15,5 Prozent erreichen. Vorbörslich wurde die Aktie um 4,1 Prozent höher indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)