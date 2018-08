Türkei-Sorgen belasten Schweizer Börse - Aryzta unter Druck

Zürich, 13. Aug (Reuters) - Aus Furcht vor den Folgen der Währungskrise in der Türkei haben sich die Anleger zu Wochenbeginn von der Schweizer Börse zurückgezogen. Auch in den USA und in Asien hatte der Zerfall der türkischen Lira für Abgaben gesorgt. Die Anleger seien verunsichert, sagten Händler. “Wir stehen wieder einmal vor einer Krise”, sagte ein Börsianer.

Der SMI notierte mit 8978 Zählern um 0,6 Prozent tiefer. Am Freitag hatte der Leitindex 1,3 Prozent eingebüsst.

Der Anteil der Türkei an der Weltwirtschaft sei mit einem Prozent gering. Die Finanzmärkte hätten am Freitag fast panikartig reagiert, nachdem die europäische Bankenaufsicht mitgeteilt hatte, sie beobachte mögliche Verluste der Banken in der Türkei, kommentierte Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank. Türkische Unternehmen und Banken hätten sich in grossem Stil in Euro und Dollar verschuldet. Vor allem französische, italienische und spanische Banken hätten in der Türkei Kredite von mehr als 100 Milliarden Euro vergeben. “Die Banken sind in Europa weiterhin eine Problemzone”, sagte Stucki.

Die Anteile der Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS, die nach eigenen Angaben nur geringe Engagements in der Türkei haben, verloren je 1,4 Prozent.

Besser schlugen sich die Aktien der Versicherer mit Abschlägen von einem halben Prozent.

Die Kurse der schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche verloren 0,6 Prozent. Der Lebensmittelriese Nestle sank um 0,2 Prozent.

Die Anteile von Basilea legten 0,8 Prozent zu. Vertriebspartner Hikma Pharmaceuticals hat für das Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) in Jordanien die Zulassung erhalten. Aktien zyklischer Firmen standen ebenfalls auf den Verkaufszetteln: ABB, Adecco und LafargeHolcim fielen um ein Prozent.

Am breiten Markt stachen die Aktien von Aryzta hervor, die nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 5,7 Prozent einbrachen. “Das kommt nicht unerwartet”, sagte ein Händler. Es sei erfreulich, dass sich die Firma endlich zu diesem Schritt durchgerungen habe. Aryzta kämpft seit einiger Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten und hat mehrere Gewinnwarnungen ausgesprochen.

Die Papiere der GAM Holding setzten die Talfahrt um weitere drei Prozent fort. Der Asset Manager will die nach hohen Kapitalabflüssen ausgesetzten neun Absolute-Return-Bond-Fonds mit uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF) liquidieren. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)