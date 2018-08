Händler setzen auf Erholung der Schweizer Börse

Zürich, 14. Aug (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Dienstag höhere Kurse erwartet. Nach den Einbussen der vergangenen Handelstage setzen Händler auf eine technische Gegenbewegung. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 9011 Zählern. Der SMI-Future rückte 0,5 Prozent auf 9032 Punkte vor. Am Montag war der Leitindex um 0,3 Prozent gesunken.

Nach wie vor haben die Anleger die Währungskrise in der Türkei und der Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick. Die Lira bleibt unter Druck, obwohl die Türkei mit Investitionen, Drohungen und Geldspritzen den Verfall zu stoppen versucht. Ein Dollar kostete im fernöstlichen Devisenhandel 6,9541 Lira. Die türkische Währung rückte aber etwas ab von ihrem Rekordtief von 7,24 Dollar.

Impulse dürften von den zahlreichen Firmenbilanzen ausgehen. So liess der anhaltende Bauboom in weiten Teilen Europas bei der Sanitärtechnikfirma Geberit die Kassen klingeln. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um elf Prozent auf 1,63 Milliarden Franken und der Gewinn erhöhte sich um mehr als ein Drittel auf 347 Millionen Franken. Damit erfüllte das Unternehmen die Erwartungen, hiess es am Markt. Die Aktien wurden vorbörslich geringfügig tiefer indiziert.

Swiss Life steigerte den Reingewinn im ersten Halbjahr um sieben Prozent auf 561 Millionen Franken. Geholfen hat dem Konzern dabei der seit einigen Jahren vorangetriebene Ausbau seines Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäfts. Swiss Life schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Der Konzern bekommt zudem einen neuen Finanzchef. Im März kommenden Jahres folgt Matthias Aellig in dieser Funktion Thomas Buess nach, der sich anderen, nicht-exekutiven Aufgaben widmen will. Die Aktie wurde vorbörslichen um 1,5 Prozent höher angeschrieben. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)