Schweizer Börse setzt zu Erholung an - Geberit fallen nach Ergebnis

Zürich, 14. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag angezogen. Nach mehreren Tagen mit Einbussen nützten Anleger die tieferen Kurse zum Einstieg, hiess es am Markt. Der SMI stieg um 0,7 Prozent auf 9067 Zähler. Am Montag war der Leitindex um 0,3 Prozent gesunken.

Im Blick haben der Marktteilnehmer weiterhin die Währungskrise in der Türkei. Die Lira bleibt unter Druck, obwohl das Land mit Investitionen, Drohungen und Geldspritzen den Verfall zu stoppen versucht. Ein Dollar kostete 6,5 Lira. Die türkische Währung rückte aber etwas ab von ihrem Rekordtief von 7,24 Dollar. Zudem hängt auch der Handelsstreit zwischen den USA und China bedrohlich über den Märkten.

Die Anleger konzentrierten sich Händlern zufolge auf Firmen, die über den Geschäftsverlauf informierten. Die Aktien von Geberit büssten zwei Prozent ein. Die Sanitärtechnikfirma steigerte im ersten Halbjahr zwar Umsatz und Gewinn, schloss allerdings lediglich im Rahmen der Analystenerwartungen ab. Das reiche als Impuls derzeit nicht, sagten Händler. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um elf Prozent auf 1,63 Milliarden Franken und der Gewinn erhöhte sich um mehr als ein Drittel auf 347 Millionen Franken.

Die Titel von Swiss Life dagegen legten leicht zu. Der Lebensversicherer steigerte den Reingewinn im ersten Halbjahr um sieben Prozent auf 561 Millionen Franken. Geholfen hat dem Konzern dabei der seit einigen Jahren vorangetriebene Ausbau seines Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäfts. Swiss Life schnitt besser ab als von Analysten erwartet.

Gefragt waren die Anteile von Straumann mit einem Plus von vier Prozent. Die Zahnimplantate-Firma verbuchte im ersten Halbjahr zwar einen Gewinnrückgang um 5,6 Prozent auf 132,9 Millionen Franken. Unter Ausschluss von Sonderposten stieg der Gewinn aber um 19,2 Prozent. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Jahresprognose.

Auf Erholungskurs gingen die Aktien der Banken: Die Anteile von Credit Suisse und UBS rückten um 0,2 beziehungsweise 0,6 Prozent vor. Auch Versicherungstitel wurden um gut ein halbes Prozent höher gehandelt.

Die als wenig konjunktursensitiv geltenden Pharmawerte Novartis und Roche waren um 0,5 und 0,8 Prozent fester. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle zogen 0,6 Prozent an.

Uneinheitlich präsentierten sich zyklische Werte: Der Elektrotechnikkonzern ABB, die Inspektionsfirma SGS und der Anlagenbauer Oerlikon verloren an Wert. Dagegen griffen die Anleger beim Personalvermittler Adecco, beim Zementproduzenten LafargeHolcim sowie bei den Luxusgüterherstellern Richemont und Swatch zu.

Am breiten Markt fiel Tornos mit einem Kurssprung von 8,5 Prozent auf. Der Maschinenbauer berichtete für das erste Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung auf 104 beziehungsweise 5,5 Millionen Franken. Das Ergebnis sei besser als erwartet, hiess es bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Die Basilea-Aktien sanken um ein Prozent. Die Pharmafirma schloss das erste Halbjahr mit 22,5 Millionen Franken Verlust ab. Für das Gesamtjahr erhöhte Basilea die Umsatzprognose auf 102 bis 130 Millionen Franken Umsatz und stellte einen Betriebsverlust von 25 bis 35 Millionen Franken in Aussicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)