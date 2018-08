Schweizer Börse wird etwas fester erwartet

Zürich, 15. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zur Wochenmitte etwas höher erwartet. Die Anleger haben zwar weiterhin die Lage in der Türkei im Blick, hoffen aber, dass die Entspannung in der Währungskrise, die sich am Vortag abgezeichnet hatte, anhält. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9026 Punkten. Der SMI-Future zog 0,3 Prozent auf 9006 Zähler an. Am Dienstag hatte der Leitindex geringfügig höher geschlossen.

Die USA drohen der Türkei mit weiterem wirtschaftlichen Druck, sollte US-Pastor Andrew Brunson in der Türkei festgehalten werden. Die türkische Währung gab im frühen Handel um 1,3 Prozent zum Dollar nach und notierte bei 6,43 Lira. Zu Wochenbeginn war sie auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gefallen war.

Neben der Türkei ist auch der schwelende Handelsstreit der USA mit China ein Thema. Zudem stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, unter anderem die US-Industrieproduktion und -Einzelhandelsumsätze.

Im vorbörslichen Handel stachen Kudelski mit einem Kursminus von 3,9 Prozent heraus. Der Verschlüsselungsspezialist rutschte im ersten Halbjahr tiefer in die roten Zahlen: Der Verlust stieg auf 36,5 Millionen Franken von 5,3 Millionen Franken Fehlbetrag im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank auf 446,1 von 497,2 Millionen Franken. In der zweiten Jahreshälfte rechnet Kudelski mit einer Verbesserung und stellt für das gesamte Jahr unter Auschluss von Restrukturierungskosten 30 bis 45 Millionen Franken Betriebsgewinn in Aussicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)