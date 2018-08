Schweizer Börse zieht an - Kudelski unter Druck

Zürich, 15. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch leicht angezogen. Zwar haben die Anleger nach wie vor die Entwicklung in der Türkei im Blick. Sie hoffen aber, dass sich die Entspannung in der Währungskrise, die sich am Vortag abgezeichnet hatte, fortsetzt, hiess es am Markt. Die türkische Währung gab im frühen Handel um 1,3 Prozent zum Dollar nach und notierte bei 6,43 Lira. Zu Wochenbeginn war sie auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gefallen war. Die USA drohen der Türkei mit weiterem wirtschaftlichen Druck, sollte US-Pastor Andrew Brunson in der Türkei festgehalten werden.

Der Leitindex SMI rückte 0,2 Prozent auf 9028 Punkte vor. Am Dienstag hatte der Leitindex geringfügig höher geschlossen.

Neben der Türkei ist auch der schwelende Handelsstreit der USA mit China ein Thema. Zudem stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, unter anderem die US-Industrieproduktion und -Einzelhandelsumsätze.

Auffallend waren die Aktien von Kudelski. Die Titel brachen nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen 5,6 Prozent ein. Der Verschlüsselungsspezialist rutschte im ersten Halbjahr tiefer in die roten Zahlen: Der Verlust stieg auf 36,5 Millionen Franken von 5,3 Millionen Franken Fehlbetrag im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis liege klar unter den Erwartungen, erklärte Analyst Andreas Müller von der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Die Anteile der VZ Holding sanken um 1,7 Prozent. Der Finanzdienstleister steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr um 10,3 Prozent auf 48,7 Millionen Franken und die verwalteten Vermögen seit Ende 2017 um 860 Millionen auf 22,7 Milliarden Franken. Für das Gesamtjahr stellte die Firma weiter steigende Erträge und Gewinne sowie eine höhere Dividende in Aussicht. Das Ergebnis entspreche den Erwartungen, kommentierte Vontobel-Analyst Andreas Venditti.

Die Standardwerte tendierten mehrheitlich fester. An die Spitze setzten sich Finanzwerte. Die Anteile von Swiss Life und Julius Bär zogen ein beziehungsweise 0,8 Prozent an. Die Aktien der Grossbank Credit Suisse stiegen um 0,3 Prozent und die der UBS um 0,6 Prozent.

Schwächer waren die Titel der beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch mit Abschlägen von jeweils einem halben Prozent. Ebenfalls leichter gehandelt wurden die Aktien des Pharmazulieferers Lonza sowie des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan.

Die Anteile der beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche zogen jeweils ein halbes Prozent an. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle hinkte mit einem Kursplus von 0,1 Prozent hinterher.

Die Aktien Solarindustrie-Zulieferers Meyer Burger büssten am Tag vor dem Halbjahresbericht 3,2 Prozent ein. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)