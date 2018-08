Schweizer Börse - Anleger hoffen auf Erholung

Zürich, 16. Aug (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag höhere Kurse erwartet. Nach den Einbussen vom Vortag sei eine Gegenbewegung nicht auszuschliessen, sagten Händler. Wie stark diese ausfalle, werde sich zeigen. Am Mittwoch waren die Aktienkurse an den Börsen wegen der Streitigkeiten der USA mit China und der Türkei gefallen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8959 Punkten um 0,4 Prozent höher. Der SMI Future notierte mit 8948 Zählern um 0,5 Prozent fester. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,9 Prozent gefallen und hatte unter der charttechnisch und psychologisch wichtigen Marke von 9000 Punkten geschlossen.

Impulse könnten am Nachmittag von US-Konjunkturdaten ausgehen. Auf dem Programm stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Geschäftsklimaindex der Philadelphia-Fed. Ausserdem ist am Freitag an der Derivatbörse Eurex der kleine Verfallstermin.

Etwas Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China keimte nach der Ankündigung neuer Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf. Die Volksrepublik will noch im August eine Delegation in die USA schicken.

Erneut legten zahlreiche Unternehmen ihre Bilanzen vor. Mit den Zahlen von Swisscom haben die SMI-Firmen die Bilanzsaison abgeschlossen. Einzig der Abschluss des Luxusgüterherstellers Richemont steht noch aus. Der Genfer Konzern schliesst das Halbjahr per Ende September ab.

Swisscom verbuchte zwar im ersten Halbjahr einen Rückgang beim Betriebs- und Reingewinn, hat damit aber die Erwartungen der Analysten trotzdem leicht übertroffen. Die Prognosen für 2018 werden bestätigt und es wird eine stabile Dividende in Aussicht gestellt. Die Aktie wurde vorbörslich um 0,5 Prozent höher indiziert.

Ausserdem haben Ascom, Bell, Comet, Meyer Burger, Phoenix Mecano und Tecan ihre Ergebnisse veröffentlicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)