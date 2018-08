Schweizer Börse auf Erholungskurs - Swisscom gibt nach

Zürich, 16. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag fester tendiert. Nach den Vortagesverlusten komme die Erholung nicht unerwartet, sagten Händler. Es sei ein wenig Hoffnung aufgekommen, da sich gewisse Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China andeuteten. Die beiden Länder wollen neue Gespräche führen. Die Volksrepublik will noch im August eine Delegation in die USA schicken. Der SMI stieg um 0,5 Prozent auf 8967 Zähler. Am Mittwoch war der Leitindex wegen der Streitigkeiten der USA mit China und der Türkei um 0,9 Prozent gefallen und hatte unter der charttechnisch und psychologisch wichtigen Marke von 9000 Punkten geschlossen.

Ob die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Konjunkturdaten dem Markt neue Impulse verleihen können, sei ungewiss. “Derzeit werden die Märkte von der Politik getrieben”, sagte ein Händler. Veröffentlicht werden unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Geschäftsklimaindex der Philadelphia-Fed. Am Freitag findet an der Derivatebörse Eurex noch der kleine Verfallstermin statt.

19 der 20 Standardwerte legten zu. Einzig die Swisscom-Aktien büssten 0,3 Prozent ein. Der Telekomkonzern hat als letzte der SMI-Firmen den Halbjahresbericht veröffentlicht. Es steht zwar noch der Bericht des Luxusgüterherstellers Richemont aus. Dieser schliesst aber das Halbjahr erst per Ende September ab.

Swisscom verbuchte im ersten Halbjahr etwas mehr Umsatz. Aber der Betriebs- und Reingewinn ging zurück. Swisscom hat damit die Erwartungen der Analysten trotzdem leicht übertroffen. Die Prognosen für 2018 werden bestätigt und es wird eine stabile Dividende in Aussicht gestellt.

An die Spitze der Bluechips setzten sich die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär mit plus 1,2 Prozent. Die Papiere der Grossbank UBS stiegen um 0,8 Prozent und Credit Suisse folgten mit 0,5 Prozent.

Gefragt waren auch zyklische Papiere: ABB, Adecco, Richemont und SGS gewannen ein halbes Prozent und mehr.

Die als konjunkturstabil taxierten Pharmatitel Novartis und Roche waren rund 0,5 Prozent höher und der Lebensmittelriese Nestle gewann 0,25 Prozent.

Stärkere Ausschläge verbuchten Titel im breiten Markt. Die Aktien von Meyer Burger notierten nach einem achterbahnähnlichen Kursverlauf um 3,4 Prozent tiefer. Der Solarindustrie-Ausrüster reduziert nach einem schwächer als erwarteten Auftragseingang im ersten Halbjahr die Umsatzprognose und erwartet für 2018 noch Erlöse von 400 bis 440 Millionen Franken nach bisher 450 bis 500 Millionen Franken. Die Prognose für die Ebitda-Marge bleibe bei rund zehn Prozent. Die Stimmung bei den Kunden sei durch den Handelsstreit zwischen den USA und China gedämpft, erklärte die Firma. Im ersten Halbjahr ist das Unternehmen mit einem Plus von 8,3 Millionen Franken in die Gewinnzone zurückgekehrt. Da die Firma die Märkte bereits im Juli “vorgewarnt” habe, seien die aktuellen Eckwerte keine Überraschung, kommentierte Richard Frei von der ZKB.

Die Aktien von Comet schossen um 4,7 Prozent nach oben. Die Technologiefirma hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr um gut vier Prozent auf 232 Millionen Franken gesteigert. Die Ebitda-Marge lag mit 12,7 Prozent unter dem Vergleichswert von 15,2 Prozent. Das Unternehmen hatte Anfang Juli die Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2018 reduziert. Die Firma erwartet weiterhin einen Umsatz von 440 bis 460 Millionen Franken sowie eine Ebitda-Marge von zehn bis zwölf Prozent.

Um 2,7 Prozent höher bewertet wurden die Anteile von Tecan. Die Labortechnikfirma hat im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz um 8,4 Prozent auf 273,5 Millionen Franken und den Gewinn auf 29,2 von 26 Millionen Franken im Jahr zuvor gesteigert. Zudem wird die US-amerikanische NuGEN Technologies für 54,5 Millionen Dollar übernommen. “Wir sind von der guten Rentabilität im ersten Halbjahr positiv überrascht”, kommentierte Carla Bänziger von der Bank Vontobel. Die Übernahme wirke zwar für einige Jahre gewinnverwässernd, sei aber ein kluger Schritt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)