Schweizer Börse dürfte etwas fester starten

Zürich, 17. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte zum Wochenausklang leicht zulegen. Neben den marktbestimmenden Themen wie dem Handelsstreit und der Währungskrise in der Türkei könnte im Tagesverlauf auch der kleine Verfall bei Optionen auf Indizes und einzelnen Aktien für Bewegung sorgen. Zudem werden Konjunkturdaten aus den USA erwartet.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9008 Punkten um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future notierte bei 8982 Punkten unverändert. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,8 Prozent gestiegen und damit wieder an die psychologisch wichtige Marke von 9000 Punkten herangekommen.

In der Schweiz neigt sich die Halbjahresberichtsaison dem Ende zu. Am Freitag legte unter anderen Schindler Zahlen vor. Die Aktie war vorbörslich gut zwei Prozent im Plus. Der Lift- und Rolltreppen-Hersteller hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn um knapp ein Viertel auf 516 Millionen Franken gesteigert, der Auftragseingang legte um knapp zehn Prozent zu. Für das Gesamtjahr erwartet die Firma ein Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent in Lokalwährungen sowie einen Konzerngewinn zwischen 960 Millionen und 1,01 Milliarden Franken. Die Firma bleibe auf einem soliden Wachstumskurs, erklärten die Analysten von Baader Helvea.

Die Standardwerte wurden vorbörslich meist höher indiziert - lediglich die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim rutschten etwas ab. An dem zum Verkauf stehenden Geschäft in Indonesien sind einem “Bloomberg”-Bericht zufolge asiatische Milliardäre und regionale Rivalen wie die japanische Taiheiyo Cement interessiert. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)