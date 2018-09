Schweizer Börse - Handelsstreit dürfte weiter auf Kursen lasten

Zürich, 07. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte die Talfahrt am Freitag im frühen Handel in vermindertem Tempo fortsetzen. Nach wie vor hielten die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und anderen Ländern die Märkte in Atem, erklärten Händler. US-Präsident Donald Trump hat mit neuen Zöllen auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar gedroht. Daneben verfolgen Börsianer aufmerksam die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Nachfolgeregelung für das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta. Der kanadischen Aussenministerin Chrystia Freeland zufolge verliefen die Gespräche konstruktiv.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer mit 8804 Punkten. Der SMI-Future notierte ebenfalls 0,2 Prozent tiefer auf 8795 Zähler. Am Donnerstag hatte der Leitindex um 0,6 Prozent nachgegeben.

Die Entwicklung am Nachmittag dürfte von den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten getrieben werden. Von den Daten erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen in den USA. Von Interesse sei vor allem, ob die wegen der Handelskonflikte der USA mit anderen Wirtschaftsnationen aufkeimende Unsicherheit die Unternehmen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter bremse, erklärten Marktteilnehmer.

19 von 20 Schweizer Standardwerten wurden vorbörslich tiefer festgestellt. Allerdings lagen die Abschläge durchgehend bei weniger als 0,2 Prozent. Ausreisser nach oben waren Julius Bär. Die Aktien des Vermögensverwalters wurden um 1,2 Prozent höher indiziert. HSBC hatte die Empfehlung auf “Buy” von “Hold” erhöht.

Bei den kleineren Titeln gewannen Kudelski gegen den Markttrend 0,4 Prozent. Die Westschweizer Firma liefert Technologie zum Betrieb eines Videodienstes an Eutelsat. Dagegen gaben die Aktien der Schliesstechnikfirma Dormakaba vorbörslich 1,6 Prozent nach. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Angelika Gruber)