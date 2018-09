Schweizer Börse wird zum Wochenschluss höher gesehen

Zürich, 14. Sep (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Freitag fester gesehen. Neue Hoffnung auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit dürfte die Anleger zu Käufen ermuntern, hiess es am Markt. Die USA hatten China zu neuen Gesprächen über die Beilegung des Handelsstreits eingeladen. Zeit und Ort blieben allerdings zunächst unklar. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8987 Punkten um 0,3 Prozent höher. Der SMI Future legte 0,3 Prozent auf 8984 Zähler zu. Am Vortag hatte der Leitindex unverändert geschlossen.

Zusätzlich erhoffen sich die Anleger Impulse von Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen vor allem die US-Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen. Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.

Im Fokus stehen dürften die Aktien von Aryzta. Der Backwarenhersteller hat sich mit seinen Kreditgebern im Zusammenhang mit den geplanten Kapitalmassnahmen auf neue Kreditbedingungen geeinigt. Der Kapitalerhöhung von bis zu 800 Millionen Euro erwächst aber Opposition. Gregor Joos und seine Beteiligungsgesellschaft Larius Capital schlagen gemäss Medienberichten anstelle der Kapitalerhöhung den Verkauf des US-Geschäfts und der Beteiligung am französischen Tiefkühlproduktehersteller Picard vor. Im vorbörslichen Handel wurde die Aryzta-Aktie um fünf Prozent höher indiziert.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS wurden vorbörslich um ein Viertelprozent höher angezeigt. SNB-Präsident Thomas Jordan hat sich für eine Überprüfung der im Nachgang der Finanzkrise eingeführten internationalen Regulierung bei Banken ausgesprochen. “Nach zehn Jahren ist es sicher legitim zu überprüfen, ob gewisse Regulierungen allenfalls unnötig sind und wie die Regulierungskosten optimiert werden könnten”, sagte er in einem Interview mit der “NZZ”. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber;)