Pharmariese Roche schiebt Schweizer Börse an

Zürich, 31. Jan (Reuters) - Angetrieben vom Pharmariesen Roche hat die Schweizer Börse am Donnerstag weiter Boden gutgemacht. Der SMI gewann am Vormittag 0,3 Prozent auf 8990 Punkte, nachdem der Leitindex schon am Mittwoch um 0,3 Prozent gestiegen war. Zu der anhaltenden Aufwärtstendenz trug auch US-Notenbankchef Jerome Powell bei. Er hatte am Vorabend erklärte, die Fed werde bei Entscheidungen über künftige Zinsschritte “geduldig” agieren. Viele Investoren interpretierten dies als Hinweis, dass die Federal Reserve nun für längere Zeit auf weitere Zinserhöhungen verzichten dürfte.

Mit einem Plus von zwei Prozent war Roche der Spitzenreiter unter den 20 grössten Schweizer Aktienwerte. Im Jahresabschluss des Basler Konzerns konnten Analysten immer noch keine starken Bremsspuren durch Nachahmerprodukte von wichtigen Krebsmedikamenten feststellen. Auch im laufenden Jahr geht Roche davon aus, die möglichen Umsatzeinbussen durch neue Arzneien auffangen zu können. Die Titel des Pharmazulieferers Lonza holten einen Teil der im Zuge von enttäuschenden Zahlen und einem Chefwechsel erlittenen Vortagesverluste wieder auf und gewannen 0,9 Prozent.

Swatch-Papiere sackten dagegen sieben Prozent ab. Der Abschwung der Geschäfte in Asien und Frankreich verhagelte dem Uhrenriesen in den letzten drei Monaten 2018 das Geschäft. “Ein Weihnachtsquartal zum Vergessen”, kommentierte Analyst Patrik Schwendimann von der Zürcher Kantonalbank. Im Strudel von Swatch verloren auch die Aktien des Luxusgüter-Rivalen Richemont 2,1 Prozent. Bei den Nebenwerten schoben solide Jahresbilanzen den Kurs der Luzerner Kantonalbank und der Berner Kantonalbank an.

Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.