Schweizer Börse steigt auf Jahreshoch

Zürich, 18. Feb (Reuters) - An der Schweizer Börse haben die Anleger zum Wochenstart erneut zugegriffen. Der SMI rückte bis kurz vor Handelsschluss um 0,4 Prozent auf 9279 Punkte vor. Vorübergehend stieg der Leitindex sogar bis auf ein Jahreshoch von 9295 Zählern. Für Kauflaune sorgt nach Ansicht von Analysten neben der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsdisput zwischen den USA und China auch die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA. Angesichts der zuletzt schwachen Konjunkturdaten werden allerdings die warnenden Stimmen lauter. “Insgesamt sind wir der Meinung, dass nach den kräftigen Kursgewinnen nun eine Konsolidierung angezeigt ist”, erklärten etwa die Experten der Zürcher Kantonalbank. “Für weitere, nachhaltige Kursfortschritte braucht es bessere Konjunkturdaten beziehungsweise Anzeichen einer Stabilisierung bei den vielfach steil nach unten weisenden Vorlaufindikatoren.”

Die Handelsumsätze waren dünn. In den USA blieben die Märkte wegen feiertagsbedingt geschlossen. Auch von Unternehmensseite gab es kaum kursbewegende Neuigkeiten. Für Schub sorgte vor allem Indexschwergewicht Nestle mit einem Kursplus von einem Prozent. Die in der vergangenen Woche veröffentlichte Jahresbilanz zeigte erste Früchte der von Nestle-Chef Mark Schneider angestossenen Neuausrichtung des weltgrössten Lebensmittelkonzerns. Zahlreiche Analysten erhöhten daraufhin das Kursziel für den Titel.

Gefragt waren auch die Anteile der Credit Suisse, die 2,1 Prozent zulegten. Die zweitgrösste Schweizer Bank ist nach einer langen Durststrecke im vergangenen Jahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Am breiten Markt gewann der Chip- und Sensorhersteller AMS 4,2 Prozent an Wert, was Marktteilnehmer auf einen positiven Artikel im Anlegermagazin “Barron’s” zurückführten. (Reporter: Paul Arnold redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)