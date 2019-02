Anleger kehren an die Schweizer Börse zurück - UBS schwach

Zürich, 20. Feb (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Mittwoch wieder auf den Aufwärtspfad zurückgekehrt. Für Kaufstimmung sorgte einmal mehr die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsdisput. Merklich gebremst wurde der Anstieg vom Kurseinbruch der UBS: Die Aktien der Grossbank brachen 3,7 Prozent ein, nachdem ein französisches Gericht das Geldhaus in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt hat. UBS kündigte Berufung gegen das Urteil an. Der Leitindex SMI stieg um 0,5 Prozent auf 9305 Punkte.

Die grösste Stütze war Indexschwergewicht Nestle mit einem Kursplus von 1,1 Prozent. Die Titel des weltgrössten Lebensmittelkonzerns stehen in der Gunst der Anleger, seit die in der Vorwoche veröffentlichte Jahresbilanz erste Früchte der von Nestle-Chef Mark Schneider angestossenen Neuausrichtung zeigte.

Bankwerte gerieten in den Sog der UBS: Die Anteile von Julius Bär notierten geringfügig höher und die der Credit Suisse rückten 0,5 Prozent vor. An die Spitze der Standardwerte setzten sich mit Kurszuwächsen von mehr als einem Prozent konjunktursensitive Unternehmen wie der Elektrotechnikkonzern ABB, die Sanitärtechnikfirma Geberit und der Pharmazulieferer Lonza.

Am breiten Markt sackten die Medartis-Aktien 5,8 Prozent ab, nachdem die Medizintechnikfirma für das vergangene Jahr ein Umsatzwachstum und eine operative Marge am unteren Rand der prognostizierten Spanne ankündigte. Die DKSH-Anteile büssten vier Prozent ein; der französische Grossaktionär FFP verkaufte sein knapp sechsprozentiges Pakets.