Novartis-Dividendenzahlung bremst Schweizer Börse aus

Zürich, 04. Mrz (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag leicht nachgegeben. Geschuldet war die Entwicklung, die im Gegensatz zum festeren Trend an anderen Aktienmärkten stand, Indexschwergewicht Novartis: Die Aktien des Pharmakonzerns wurden mit einem Dividendenabschlag gehandelt und notierten deshalb um 2,3 Prozent schwächer. Der Bluechip-Index SMI gab deshalb leicht auf 9406 Punkte nach. Der breite SPI, bei dem Dividendenzahlungen herausgerechnet werden, dagegen stieg um 0,5 Prozent.

Für Kauflaune sorgte vor allem die Hoffnung auf ein Ende des US-chinesischen Handelsdisputs. Ein Abkommen sei in greifbarer Nähe, mit dem eine neue Runde höherer Zölle der USA auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar abgewendet werden könne, teilte eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters mit. Das “Wall Street Journal” berichtete, US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping könnten die Einigung auf einem Gipfel um den 27. März herum besiegeln.

Gefragt waren vor allem konjunktursensible Firmen und Unternehmen mit bedeutendem Geschäft in China. So stiegen die Anteile des Uhrenherstellers Swatch, des Zementproduzenten LafargeHolcim und des Pharmazulieferers Lonza jeweils um 1,7 Prozent. Auch zum Sanitärtechnikunternehmen Geberit, der Bauchemiefirma Sika sowie den Banken Credit Suisse und Julius Bär griffen die Anleger.

Am breiten Markt verlor Zur Rose 2,9 Prozent an Wert. Unstimmigkeiten im Verwaltungsrat über das Expansionstempo der Versandapotheke verunsicherten die Anleger. Vanessa Frey und Heinz Baumgartner, die beiden Vertreter des grössten Aktionärs, verlassen bei der Generalversammlung am 23. Mai den Verwaltungsrat wegen “unterschiedlichen Auffassungen über Art und Geschwindigkeit der Umsetzung der Wachstumsstrategie”. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)